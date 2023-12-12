Финляндия откроет два пункта пропуска на границе с Россией

Правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Еще с конца ноября вся граница остается закрытой.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По словам главы правительства, Финляндия откроет пункты пропуска Ваалима и Ниирала.

Орпо уточнил, что решение было принято единогласно, но напомнил, что правительство может быстро вернуть блокаду, если проблема с беженцами возобновится после открытия границы.

При этом министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала, что такое решение правительства будет действовать до 14 января 2024 года.

Представитель Пограничной службы Микко Лехмус в комментарии журналистам отметил, что эти пограничные пункты открыли для того, чтобы люди, которые живут по обе стороны границы, смогли посещать своих родственников.

Срок действия решения о закрытии всей границы истекает в ночь со среды на четверг (с 13 на 14 декабря).

Что предшествовало

Напомним, 30 ноября Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Это произошло на фоне большого количества нелегальных мигрантов, которые хотели въехать в Финляндию с территории РФ.

Еще несколько дней назад Петтери Орпо отмечал, что власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продлить ее закрытие.