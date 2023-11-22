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Остался только один. Финляндия официально закрыла почти все пограничные переходы с РФ

Финляндия, Среда 22 ноября 2023 19:45
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Остался только один. Финляндия официально закрыла почти все пограничные переходы с РФ Архивное фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Финляндии сегодня, 22 ноября, приняло решение закрыть почти все пограничные переходы с Россией. Официально будет работать только один КПП.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Наша задача - обеспечить безопасность финнов", - говорится в заявлении.

Ранее правительство закрыло четыре пограничных перехода на восточной границе. По словам Орпо, радикальные меры не смогли ограничить прибытие мигрантов на границу.

Также глава правительства считает, что дополнительные меры на восточной границе направлены не против кого-либо, а для укрепления территориальной целостности.

"При необходимости мы примем еще решение", - добавил Орпо.

Финляндия закрывает границу с РФ

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла 4 пункта пересечения границы с Россией. Власти страны объясняли такие действия борьбой с притоком беженцев, ищущих убежища.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасным мероприятием в случае, если количество просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Добавим также, что на днях финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

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