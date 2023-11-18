Эмигранты пытались незаконно попасть из РФ в Финляндию, пограничники задействовали газ

Группа из тридцати человек прибыла на границу и не подчинялась требованиям пограничников. Сотрудникам пришлось выпустить слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Вечером в пятницу около тридцати человек прибыли к пограничному переходу Нийрала. Они пытались пересечь границу, но пограничники их остановили. Один из прибывших попытался пробежать мимо пограничников, но те его задержали и применили к нему слезоточивый газ.

"Была группа, которая не подчинялась приказам пограничника. Не было ни слова о намерениях нескольких человек и о том, собираются ли они уйти. Для взятия ситуации под контроль, пришлось применить максимально мягкое силовое средство, которым в данном случае стала небольшая струя газа", - сказал сотрудник погранслужбы.

По его словам, пострадавшего от отравления газом осмотрели и ему оказали необходимую первую помощь. Ч еловек чувствует себя хорошо.

Начальник пограничного поста Нийрала назвал произошедшее спешкой. После этого ситуация нормализовалась, и прибывшие были доставлены на пограничный контроль.

В настоящее время выясняется, являются ли эти лица просителями убежища.

Сотрудник заявил, что пограничники были предупреждены о приближении группы благодаря датчикам. По его словам, пограничники были готовы к подобным ситуациям, поскольку в пятницу часто происходит ажиотаж. Он подтверждает, что для остановки толпы также применялась сила.

Ситуация на границе Финляндии и России

Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на восточной границе в ночь с 17 на 18 ноября. Это связано с большим количеством беженцев ищущих убежище. Пункты закрыты до 18 февраля 2024 года.

Также мы сообщали, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект.