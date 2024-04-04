ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия продлевает закрытие границы с Россией

Четверг 04 апреля 2024 14:56
UA EN RU
Финляндия продлевает закрытие границы с Россией Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Финляндии продлевает срок закрытия пропускных пунктов на границе с Россией до дальнейшего уведомления. При этом в список добавят несколько портов в список, куда будет запрещен въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце прошлого года на фоне растущего числа прибывающих из стран, включая Сирию и Сомали. Финляндия обвинила Москву в использовании миграции против скандинавской страны, что Кремль отрицает.

"Финские власти рассматривают эту ситуацию как долгосрочную. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы нам сделать вывод о том, что ситуация существенно изменилась", - говорится в заявлении министра внутренних дел Мари Рантанен.

В феврале правительство заявило, что закрытие границы продлится до 14 апреля.

Закрытие границ Финляндии с Россией

30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу вновь пришлось закрыть.

К слову, премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не решилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Граница с РФ
NEWS
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
"Российские террористы будут отвечать". Зеленский отреагировал на удар дронов по Харькову
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе