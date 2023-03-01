Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Законопроект поддержали 184 депутата, только один воздержался от голосования и семь отсутствовали.

Отметим, что сегодняшним голосованием Финляндия завершила все внутренние процедуры, которые должны были осуществиться для вступления в Альянс.

При этом страна сможет вступить в НАТО, только если Турция и Венгрия ратифицируют ее заявку. Все остальные члены оборонного альянса это уже сделали.

Напомним, переговоры Турции со Швецией и Финляндией по заявкам на вступление НАТО должны возобновиться 9 марта.

При этом Венгрия перенесла голосование по ратификации заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, по меньшей мере, до 21 марта.

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