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Фінляндія схвалила законопроєкт щодо вступу до НАТО

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Фінляндія, Середа 01 березня 2023 14:40
Фінляндія схвалила законопроєкт щодо вступу до НАТО Ілюстративне фото: Фінляндія схвалила законопроєкт щодо вступу до НАТО (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Фінляндії підтримав законопроєкт щодо членства Фінляндії у НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Законопроєкт підтримали 184 депутатів, лише один утримався від голосування і сім були відсутні.

Зазначимо, що сьогоднішнім голосуванням Фінляндія завершила усі внутрішні процедури, які мала здійснити для вступу до Альянсу.

При цьому країна зможе вступити до НАТО лише якщо Туреччина та Угорщина ратифікують її заявку. Усі інші члени оборонного альянсу вже це зробили.

Нагадаємо, переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо заявок на вступ до НАТО мають відновитися 9 березня.

При цьому Угорщина перенесла голосування щодо ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО щонайменше до 21 березня.

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