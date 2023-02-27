ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: названа дата возобновления переговоров с Турцией

Новина українською →
Европа, Понедельник 27 февраля 2023 11:22
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: названа дата возобновления переговоров с Турцией Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Переговоры Турции со Швецией и Финляндией по поводу заявки НАТО возобновятся 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает The Guardian.

По его словам, переговоры со Швецией и Финляндией относительно их заявок на членство в НАТО возобновятся 9 марта после задержки в январе из-за протеста против сжигания Корана.

Выступая в Анкаре, Чавушоглу сообщил, что встреча состоится в Брюсселе и будет включать обсуждение реализации меморандума, подписанного между странами.

Как сообщалось, Турция, Швеция и Финляндия намерены уже в марте возобновить переговоры по вступлению двух стран в НАТО.

Напомним, в январе 2023 года в Стокгольме прошли две антиисламские акции - сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.

Также на фоне этих акций были прекращены трехсторонние переговоры с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Финляндия
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"