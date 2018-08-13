Фінляндія закликає РФ надати Сенцову медичну допомогу

Також МЗС Фінляндії закликає Росію звільнити всіх українських політв’язнів

Фінляндія закликає Російську Федерацію забезпечити українському режисеру Олегу Сенцову медичне лікування та звільнити всіх українських політв’язнів. Про це заявляє Міністрество закордонних справ Фінляндії у Twitter.

"Здоров’я українського кінорежисера Олега Сенцова у в’язниці швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому медичне лікування та звільнить всіх незаконно затриманих громадян України", - йдеться у заяві. Раніше повідомлялось, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.

Додамо, що український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у Сенцова наразі третя затяжна криза.

Також з'явилося фото голодуючого Сенцова. За словами його адвоката, сьогодні режисер виглядає ще гірше, ніж на оприлюдненому фото.

Нагадаємо, що адміністрація президента Росії Володимира Путіна отримала лист від матері незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова з проханням про помилування.