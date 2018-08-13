Финляндия призывает РФ оказать Сенцову медицинскую помощь

Новости Общество 13.08.2018 - 19:03
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru)

Также МИД Финляндии призывает Россию освободить всех украинских политзаключенных

Финляндия призывает Российскую Федерацию обеспечить украинскому режиссеру Олегу Сенцову медицинское лечение и освободить всех украинских политзаключенных. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Финляндии в Twitter.

"Здоровье украинского кинорежиссера Олега Сенцова в тюрьме быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия окажет ему медицинское лечение и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины", - говорится в заявлении.Финляндия призывает РФ оказать Сенцову медицинскую помощьРанее сообщалось, что в Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы.

Добавим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис.

Также появилось фото голодающего Сенцова. По словам его адвоката, сегодня режиссер выглядит еще хуже, чем на обнародованном фото.

Напомним, что администрация президента России Владимира Путина получила письмо от матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой о помиловании.

Сестра Сенцова заявила, что преждевременная информация может навредить политзаключенному Денисова: ложные сведения о Сенцове могли предоставить работники колонии
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