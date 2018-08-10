Сенцов насправді виглядає гірше, ніж на фото, - адвокат

Фото Сенцова вчора опублікувала Денісова

Український політв'язень Олег Сенцов насправді виглядає гірше, ніж на фото, які оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова. Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в інтерв'ю виданню "Meduza".

Як повідомив Дінзе, фотографію Сенцова зробив на прохання омбудсмана Російської Федерації Тетяни Москалькової омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак.

"Він (Анатолій Сак, - ред.) сфотографував Олега в тому стані, в якому він знаходиться. Але знімок передає не все - насправді він виглядає ще гірше...Він не показує свою грудну клітку і впалий живіт - це, звичайно, справило більше враження. А так - його попросили встати, він встав. І його сфотографували", - заявив адвокат.

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, Денісова опублікувала фото Олега Сенцова у російській в'язниці. Крім того, Денісова, цитуючи Москалькову, повідомляла про задовільний стан здоров'я Сенцова.

Зазначимо, раніше Дінзе заявляв, що у Сенцова зараз третя затяжна криза. Адвокат також заявляв, що ситуація з Сенцовим дуже погана.