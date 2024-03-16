Финляндия с начала войны в Украине увеличила производство боеприпасов в 5 раз

Война в Украине значительно усилила финскую оборонную промышленность. Страна произвела в 5 раз больше боеприпасов, по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

В декабре Министерство обороны выделило около 24 млн евро на увеличение внутреннего производства боеприпасов. По словам министра обороны Антти Хакканена, решение Комиссии ЕС о финансировании "соответствует плану, составленному министерством обороны в декабре".

"Решение финансирует инвестиции, которые имеют решающее значение для военной безопасности поставок и обеспечивают долгосрочную поддержку Украины" - заявляет Хакканен в пресс-релизе, опубликованном Министерством обороны.

По сравнению с довоенным временем отечественное производство боеприпасов уже выросло в пять раз, говорит специальный эксперт Минобороны Франс Пелтонен. По его словам, принятые сейчас решения ЕС и государства о финансировании удвоят нынешний уровень.

Если инвестиции будут реализованы, в Финляндии будет производиться в десять раз больше боеприпасов, чем до начала войны в Украине.

Помощь Финляндии Украине

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