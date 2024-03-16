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Фінляндія з початку війни в Україні збільшила виробництво боєприпасів у 5 разів

Субота 16 березня 2024 04:27
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Фінляндія з початку війни в Україні збільшила виробництво боєприпасів у 5 разів Фото: Фінляндія з початку війни в Україні збільшила виробництво боєприпасів у 5 разів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Війна в Україні значно посилила фінську оборонну промисловість. Країна зробила вп'ятеро більше боєприпасів, порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

У грудні Міністерство оборони виділило близько 24 млн євро для збільшення внутрішнього виробництва боєприпасів. За словами міністра оборони Антті Хакканена, рішення Комісії ЄС про фінансування "відповідає плану, складеному міністерством оборони у грудні".

"Рішення фінансує інвестиції, які мають вирішальне значення для військової безпеки постачання та забезпечують довгострокову підтримку України" - заявляє Хакканен у прес-релізі, опублікованому Міністерством оборони.

Порівняно з довоєнним часом вітчизняне виробництво боєприпасів уже зросло вп'ятеро, каже спеціальний експерт Міноборони Франс Пелтонен. За його словами, ухвалені зараз рішення ЄС та держави про фінансування подвоїть нинішній рівень.

Якщо інвестиції будуть реалізовані, у Фінляндії вироблятиметься вдесятеро більше боєприпасів, аніж до початку війни в Україні.

Допомога Фінляндії Україні

Раніше ми писали, що у Фінляндії закликали партнерів знайти гроші на допомогу Україні

За словами екс-президента Фінляндії Саулі Ніїністе, країна передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться.

Також ми повідомляли, що Фінляндія передасть новий пакет військової допомоги Україні. Вартість обладнання становить приблизно 200 млн євро.

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