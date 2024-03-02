"Нужны немедленно". В Финляндии призвали партнеров найти деньги на помощь Украине

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал западных партнеров усилить поддержку Украины в войне с Россией. В частности, найти средства для закупки снарядов для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское медиа Yle .

Недавно в Чехии заявили, что нашли за границей 800 тысяч снарядов для Украины, но нужны средства для их закупки. В общей сложности нужно 1,3 млрд евро. Поэтому Прага обратилась за помощью к другим странам ЕС и НАТО.

"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", - подчеркнул финский министр.

В то же время Хяккянен заявил о важности увеличения собственного производства оружия в странах ЕС, отметив, что уже есть определенные успехи в этом направлении. В частности, страны ЕС планировали в этом году передать Украине более 1 млн снарядов.

"Европейские страны смогли увеличить собственное производство, и они близки к достижению цели", - добавил он.

Чешская инициатива по снарядам

Как известно, Чехия нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. В ближайшие недели они могут отправиться к украинской армии, но нужны средства для их закупки и поставки.

На днях Нидерланды сообщили о выделении более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу. А Бельгия выделила 200 млн евро.

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