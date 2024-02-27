Финляндия передала 22 пакета помощи Украине и этим не ограничится, - президент Ниинистё

Президент Саули Ниинистё, который покидает свой пост, заявил, что Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Увеличиваем помощь. Военную, конечно, в первую очередь. Особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Все были единодушны в том, что надо действовать так, как в начале 2022 года, когда решения принимались своевременно и очень быстро", - заявил Ниинистё.

Президент Финляндии принимал участие в конференции европейских лидеров в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. По мнению, Ниинистё, конференция оказалась результативной.

Макрон поднял вопрос о возможности отправки европейских стран войск в Украину, заявив, что "ничто не должно быть исключено". Консенсуса, по этому вопросу, однако, пока не достигнуто. Между тем, по словам Макрона, украинской армии передадут ракеты дальнего радиуса действия.

Президентские выборы в Финляндии

Напомним, победитель президентских выборов в Финляндии Александр Стубб официально вступит в должность 1 марта и заменит Ниинистё.

Глава финского государства несет прямую ответственность за внешнюю политику и политику безопасности страны, являясь главнокомандующим вооруженными силами.

Что касается вопроса Украины, Стубб заявлял, что не согласен с тем, что Украина должна отдать хотя бы часть своей земли для мира с Россией. Также будущий президент Финляндии поддерживает вступление Украины в ЕС и обещал активно содействовать этому процессу.