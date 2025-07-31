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Президент Финляндии призвал Европу выбрать между Путиным и демократией

Финляндия, Четверг 31 июля 2025 12:27
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Президент Финляндии призвал Европу выбрать между Путиным и демократией Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейские страны сделать выбор между поддержкой агрессивного мирового порядка, продвигаемого Россией, и принятием свободы и демократии.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Слова Стубба на конференции в Хельсинки, по всей видимости, были направлены против ряда европейских стран, где националистический уклон подрывает поддержку Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо, в частности, активно обхаживают Владимира Путина, угрожая единству подхода Европы к его полномасштабной войне против Украины.

"В Европе мы стоим перед важным решением", - заявил Стубб в своей речи, не называя конкретных стран.

Но он призвал их сделать выбор "между сферами интересов и применением силы или суверенитетом государств и общими правилами и принципами".

"Возвращение к мировому порядку, в котором доминируют сферы влияния, приводит к ситуации, когда граждане независимых демократических государств не будут принимать решения о своих делах самостоятельно, - сказал Стубб. - Вместо этого эти решения будут принимать недемократические лидеры другой страны".

Стубб заявил, что для восстановления отношений с Россией необходим справедливый и прочный мир в Украине.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в ближайшие 5-10 лет Россия не станет мирной демократией и продолжит курс на милитаризацию. Также Стубб охарактеризовал президента РФ как "стратегического дурака и военного неудачника", который вряд ли решится проверять действие 5-й статьи НАТО.

В июне генсек НАТО Марк Рютте посоветовал британцам учить русский язык, если правительство Великобритании не увеличит расходы на оборону.

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