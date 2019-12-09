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У Фінляндії обрали наймолодшого прем'єр-міністра у світі

Новини » Політика     09.12.2019 - 18:59
У Фінляндії обрали наймолодшого прем'єр-міністра у світі
Фото: Санна Марін (twitter.com/MarinSanna)

Новим прем'єром Фінляндії обрали 34-річну Санну Марін

У Фінляндії обрали нового очільника уряду - 34-річну Санну Марін, яка стала наймолодшим прем'єр-міністром у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, сьогодні у Фінляндії на голосування ради правлячої партії обрали нового прем'єр-міністра. Уряд очолила 34-річна Санна Марін, яка раніше керувала відомством транспорту та зв'язку.

Зазначається, що Марін є наймолодшою очільницею уряду країни у світі.

Минулого тижня уряд Фінляндії подав у відставку після того, як Центральна партія заявила про втрату довіри до прем'єр-міністра від соціал-демократів Антті Рінне. Тоді ж 5 владних партій, чотири з яких очолюють жінки, вирішили залишитися в коаліції та продовжити ті самі програми, анонсувавши перестановки в уряді.

Нагадаємо, що 3 грудня прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне оголосив про відставку, а президент країни Саулі Нііністьо прийняв її. На вакантне крісло претендували міністр транспорту Санна Марін і голова парламентської групи СДП Антті Ліндтман.

Раніше повідомлялося, що новообраний український Кабінет міністрів під керівництвом Олексія Гончарука став наймолодшим за складом в Європі. Середній вік міністрів складає 39 років, що майже на 14 років менше, ніж в уряді Німеччини. Українські посадовці на 6-10 років молодші міністрів в країнах Балтії, Фінляндії та Білорусі.

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