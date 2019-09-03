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Новий український Кабмін виявився наймолодшим в Європі

Новини » Політика    03.09.2019 - 14:09
Новий український Кабмін виявився наймолодшим в Європі
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Середній вік членів Кабміну склав 39 років

Новий Кабінет міністрів України за складом його учасників виявився наймолодшим в Європі. Про це пише Deutsche Welle.

Повідомляється, що на даний момент український уряд із середнім віком його учасників у 39 років є наймолодшим в Європі. За даними Deutsche Welle, це майже на 14 років менше, ніж в уряді Німеччини.

Видання проаналізувало середній вік європейських урядів і прийшов до висновку, що середній вік членів нового Кабміну України можна порівняти з чинним урядом Вірменії (40 років). У той же час українські чиновники на 6-10 років молодші міністрів в країнах Балтії, Фінляндії та Білорусі; і на 20 років молодші, ніж уряду Іспанії чи Португалії.

Deutsche Welle пише, що середній вік французьких міністрів - 56 років, що вдвічі більше, ніж вік наймолодшого українського чиновника - віце-прем'єра, міністра цифровий трансформації Михайла Федорова. Крім того, разом з естонським міністром економіки Віргініусом Синкевичусом 28-річний Федоров виявився наймолодшим міністром в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні 2 вересня офіційно сформував нові міністерства і реорганізував низку старих.

Крім того, напередодні уряд забрав у Національній поліції повноваження щодо економічних злочинів.

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