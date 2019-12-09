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В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире

Новости » Политика     09.12.2019 - 18:59
В Финляндии избрали самого молодого премьер-министра в мире
Фото: Санна Марин (twitter.com/MarinSanna)

Новым премьером Финляндии избрали 34-летнюю Санну Марин

В Финляндии избрали нового главу правительства - 34-летнюю Санну Марин, которая стала самым молодым премьер-министром в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, сегодня в Финляндии на голосовании совета правящей партии избрали нового премьер-министра. Правительство возглавила 34-летняя Санна Марин, которая ранее руководила ведомством транспорта и связи.

Отмечается, что Марин является самой молодой главой правительства страны в мире.

На прошлой неделе правительство Финляндии подал в отставку после того, как Центральная партия заявила о потере доверия к премьер-министру от социал-демократов Антти Ринне. Тогда же 5 властных партий, четыре из которых возглавляют женщины, решили остаться в коалиции и продолжить те же программы, анонсировав перестановки в правительстве.

Напомним, что 3 декабря премьер-министр Финляндии Антти Ринне объявил об отставке, а президент страны Саули Ниинистьо принял ее. На вакантное кресло претендовали министр транспорта Санна Марин и председатель парламентской группы СДП Антти Линдтман.

Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранный украинский Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука стал самым молодым по составу в Европе. Средний возраст министров составляет 39 лет, что почти на 14 лет меньше, чем в правительстве Германии. Украинские чиновники на 6-10 лет моложе министров в странах Балтии, Финляндии и Беларуси.

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