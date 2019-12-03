Прем'єр Фінляндії пішов у відставку

Фото: Антті Рінне (flickr.com/demarit)

Партнери по коаліції висловили недовіру Рінне

Прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне пішов у відставку, президент країни Саулі Нііністьо прийняв її. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що Рінне пішов у відставку через те, що Центристська партія - партнер по коаліції - заявила про втрату довіри до нього. На сьогодні на вакантне крісло претендують міністр транспорту Санна Марін і голова парламентської групи СДП Антті Ліндтман.

Відзначимо, уряд Рінне критикували через страйки поштової служби, національної авіакомпанії Finnair та в інших галузях. Минулого тижня у відставку пішла міністр з управління держкомпаніями, яку звинуватили у недотриманні інструкцій про управління держкомпаніями.

Нагадаємо, в кінці листопада Рінне на посаді фінського прем'єра назвав умову нормалізації відносин Росії і ЄС. Зокрема, він зазначив, що Росія грає ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Нормалізація відносин залежить від вирішення конфлікту в Україні. Він створює напруженість між РФ і ЄС", - заявив Рінне.

Він також додав, що нормалізації двосторонніх відносин належить "ще довгий шлях".