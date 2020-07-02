Рада сьогодні не розглядатиме відставку Смолія

Фото: Яків Смолій (bank.gov.ua)

Профільний комітет Ради ще не прийняв рішення

Верховна Рада сьогодні не буде розглядати відставку голови Національного банку Якова Смолія. Це питання ще не розглянув профільний комітет.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона також розповіла, що сьогодні о 15:00 профільний комітет з питань фінансів і податкової політики розгляне постанову про відставку голови НБУ.

Нагадаємо, сьогодні президент зареєстрував у парламенті проект постанови про звільнення Якова Смолія після того, як голова Нацбанку написав заяву про відставку.

Смолій назвав причиною відставки політичний тиск. У Нацбанку сказали, що такі заяви негативно вплинуть на економіку країни.

"З огляду на чутливість грошово-кредитної сфери, вважаю, що заяви про політичний тиск на керівництво Національного банку є необережними і створюють ризик зниження довіри іноземних інвесторів і українських громадян до державних інститутів в Україні", - заявив глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

Тим часом, в Міжнародному валютному фонді відреагували на заяву про відставку Смолія та сказали, що Україна повинна зберегти незалежність банку.

А посли G7 закликали не підривати цю інституцію. Вони вважають, що це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в країні.

Додамо, що в коментарі виданню перший заступник голови комітету з питань податкової та фінансової політики ВР Ярослав Железняк заявив, що через відставку Смолія можливе послаблення співпраці України з МВФ.

У свою чергу, в Офісі президента України закликали не шукати політичного підґрунтя в рішенні голови Нацбанку. У Зеленського заявили, що правління банку продовжить роботу на принципах незалежності та професійності.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, хто може зайняти посаду голови НБУ після відставки Смолія.

Відзначимо, 1 липня глава Національного банку України Яків Смолій подав у відставку.

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Автор: Анастасия Рокитна