На суді захисту Януковича дорікнули підтримкою російської агресії

Віталія Сердюка звинуватили в підтримці агресії Росії

В Оболонському райсуді Києва прокурор по справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича Руслан Кравченко звинуватив адвоката Віталія Сердюка у підтримці російської агресії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що висловлювання пана Сердюка майже прямо свідчать про підтримку ним російської агресії. Втім, це його право", - зазначив Кравченко.

Зазначимо, на початку чергового засідання по справі Януковича захист просив викликати на допит колишнього президента Леоніда Кравчука. Проте суд відмовив у клопотанні.

"Суд не бачить необхідності у допиті Кравчука по цій справі. Тому в поданому клопотанні відмовлено", - зазначив суддя Владислав Дев'ятко.

Крім того, він зазначив, що на адресу суду надійшов лист з електронною копією чернетки звернення Януковича до Володимира Путіна. На сьогодні був запланований допит свідка захисту Аркадія Ярощука, однак він не з'явився на засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Янукович і його адвокати пропустили вже близько 60 засідань суду.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.