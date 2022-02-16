Кабмін затвердив склад комісії з обрання директора НАБУ
Кабінет міністрів України затвердив склад комісії з обрання директора Національного антикорупційного бюро України. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну прийняли рішення про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.
В уряді повідомляють, що комісія складатиметься з шести осіб, які мають "багаторічний досвід у сфері протидії корупції, адвокатурі та роботі правоохоронних органів".
До складу комісії увійшли:
- Карен Гринавей
- Драго Кос (член комісії з обрання голови САП)
- Микола Кучерявенко
- Кирило Легень
- Повілас Малакаускас
- Олексій Савчук
Кабінет міністрів заявляє, що проведення відкритого та прозорого конкурсу є важливою частиною формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.
Раніше ми писали, що закон про НАБУ привели у відповідність з Конституцією: директора призначатиме Кабмін.