ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Фіндиректора Huawei відпустили під заставу

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 03:15
Фіндиректора Huawei відпустили під заставу
Фото: Мен Ванчжоу (vaaju.com twitter)

Мен Ванчжоу відпустили під заставу в 7,4 млн доларів

Фінансовий директор китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу була звільнена під заставу канадським судом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Наголошується, що Ванчжоу може загрожувати екстрадиція в США.

Так, Мен Ванчжоу підозрюють в порушенні санкцій проти Ірану. Мен була заарештована у Ванкувері 1 грудня. За версією слідства, вона з 2016 року приймала рішення про постачання продукції, виробленої в США в Іран.

У той же час компанія Huawei категорично відкинула звинувачення в загрозі національної безпеки США. У компанії також додали, що ніколи ніякі уряди не просили їх порушувати роботу будь-якої мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що арештована в Канаді фінансовий директор Huawei Мен Ванчжоу просить суд відпустити її під заставу за станом здоров'я. Ванчжоу звернулася до суду з проханням звільнити її під заставу в зв'язку з загостренням гіпертонії.

Суд у Херсоні залишив під арештом Вишинського Суд зобов’язав НАБУ показати конфеденційні меморандуми з ФБР
Новини України КанадаHuaweiСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся