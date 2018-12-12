Фіндиректора Huawei відпустили під заставу

Фото: Мен Ванчжоу (vaaju.com twitter)

Мен Ванчжоу відпустили під заставу в 7,4 млн доларів

Фінансовий директор китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ванчжоу була звільнена під заставу канадським судом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Наголошується, що Ванчжоу може загрожувати екстрадиція в США.

Так, Мен Ванчжоу підозрюють в порушенні санкцій проти Ірану. Мен була заарештована у Ванкувері 1 грудня. За версією слідства, вона з 2016 року приймала рішення про постачання продукції, виробленої в США в Іран.

У той же час компанія Huawei категорично відкинула звинувачення в загрозі національної безпеки США. У компанії також додали, що ніколи ніякі уряди не просили їх порушувати роботу будь-якої мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що арештована в Канаді фінансовий директор Huawei Мен Ванчжоу просить суд відпустити її під заставу за станом здоров'я. Ванчжоу звернулася до суду з проханням звільнити її під заставу в зв'язку з загостренням гіпертонії.