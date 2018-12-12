Финдиректора Huawei отпустили под залог

Фото: Мэн Ванчжоу (vaaju.com twitter)

Мэн Ванчжоу отпустили под залог в 7,4 млн долларов

Финансовый директор китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ванчжоу была освобождена под залог канадским судом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что Ванчжоу может грозить экстрадиция в США.

Так, Мэн Ванчжоу подозревают в нарушении санкций против Ирана. Мэн была арестован в Ванкувере 1 декабря. По версии следствия, она с 2016 года принимала решения о поставках произведенной в США продукции в Иран.

В то же время компания Huawei категорически отвергла обвинения в угрозе национальной безопасности США. Также в компании добавили, что никогда никакие правительства не просили их нарушать работу какой-либо сети.

Напомним, ранее сообщалось, что арестованная в Канаде финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу просит суд отпустить ее под залог по состоянию здоровья. Ванчжоу обратилась к суду с просьбой освободить ее под залог в связи с обострением гипертонии.