Финдиректор Huawei просит отпустить ее под залог по состоянию здоровья

Фото: Мэн Ванчжоу (vaaju.com twitter)

У Мэн Ванчжоу обострилась гипертония

Арестованная в Канаде финансовый директор Huawei Мэн Ванчжоу просит суд отпустить ее под залог по состоянию здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Ванчжоу обратилась к суду с просьбой освободить ее под залог в связи с обострением гипертонии. Она также отметила, что не собирается покидать Канаду, мотивировав это тем, что владеет недвижимостью на миллионы долларов в Ванкувере. Под присягой Мэн также заявила, что будет оспаривать обвинение в Соединенных Штатах, если ее экстрадируют.

Напомним, на прошлой неделе в Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei. Ванчжоу подозревают в нарушении санкций против Ирана. По версии следствия, она с 2016 года принимала решения о поставках произведенной в США продукции в Иран.

После этого стало известно, что Вашингтон пытается убедить союзников отказаться от оборудования Huawei. В то же время компания Huawei категорически отвергла обвинения в угрозе национальной безопасности США. Также в компании добавили, что никогда никакие правительства не просили их нарушать работу какой-либо сети.