Без финансирования ЕС весной Украина уменьшит производство дронов в разы, - Зеленский

Украине придется сократить производство дронов в разы, если весной Киев не получит финансирование от Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе.
"Если весной Украина не получает соответствующий транш, который в случае мира Украина будет использовать на восстановление нашего государства, а в случае продолжения войны Украина будет использовать на следующие приоритеты, прежде всего производство дронов, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина будет вынуждена в разы сократить производство дешевых боевых дронов. Также уменьшатся и дальнобойные украинские возможности.
"Если дальнобойные мы сегодня используем наши возможности, и так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет", - подчеркнул президент.
В Брюсселе 18-19 декабря проходит заседание Европейского совета, на котором лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.
Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в саммите.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или совместные заимствования на основе бюджета ЕС.
Стоит отметить, что эту инициативу блокирует Бельгия, в которой хранится наибольшая доля активов России.
Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступили Венгрия и Словакия.
В то же время Европейский парламент готов применить так называемую процедуру срочности для ускорения принятия решения по репарационному кредиту для Украины.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что не покинет сегодняшнюю встречу лидеров ЕС, не найдя решения по дальнейшему финансированию Украины.