Без финансирования ЕС весной Украина уменьшит производство дронов в разы, - Зеленский

"Если весной Украина не получает соответствующий транш, который в случае мира Украина будет использовать на восстановление нашего государства, а в случае продолжения войны Украина будет использовать на следующие приоритеты, прежде всего производство дронов, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина будет вынуждена в разы сократить производство дешевых боевых дронов. Также уменьшатся и дальнобойные украинские возможности.

"Если дальнобойные мы сегодня используем наши возможности, и так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет", - подчеркнул президент.