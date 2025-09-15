ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу доллара

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 14:00
UA EN RU
Финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу доллара Фото: курс доллара может быть ниже 45 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Финансовые аналитики в сентябре 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,45 грн/доллар. В июле они ожидали курс 44,74 грн/доллар.

Население в августе улучшило ожидания до 43,73 грн/доллар по сравнению с 43,75 грн/доллар в июле.

По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров в июле не изменились. Как и апреле они ждали курс на уровне 45,29 грн/доллар.

Руководители предприятий в мае ждали курс 43,84 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с февралем (44,23 грн/доллар).
Финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу доллара

Прогнозы курса

В госбюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар и 45,6 на декабрь. В то же время в апреле Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар (43,7 - на декабрь).

Однако этой показатель не является ни ориентиром, ни прогнозом для НБУ, который в Украине отвечает за валютно-курсовую политику.

Девальвационные настроения бизнеса немного ухудшились. Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2026 год руководители компаний-членов Европейской бизнес ассоциации, составляет 46 гривен за доллар.

На 2025 год бизнесы закладывали 44 грн/доллар, на 2024 год - 41 грн/доллар.

Курс стабилен в течение последнего года. Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на уровне: 41,28 грн/доллар. На 15 сентября 2024 года он составлял 41,27 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"