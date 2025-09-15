Финансовые аналитики улучшили прогноз по курсу доллара

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ждут роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

Финансовые аналитики в сентябре 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,45 грн/доллар. В июле они ожидали курс 44,74 грн/доллар.

Население в августе улучшило ожидания до 43,73 грн/доллар по сравнению с 43,75 грн/доллар в июле.

По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров в июле не изменились. Как и апреле они ждали курс на уровне 45,29 грн/доллар.

Руководители предприятий в мае ждали курс 43,84 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с февралем (44,23 грн/доллар).

