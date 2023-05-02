Финальное фиаско. Подоляк о запуске трамваев Путиным в Мариуполе

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что запуск трамваев в Мариуполе российским диктатором Владимиром Путиным по видеосвязи является его фиаско.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"От глобального игрока до "пафосного открытия трамвайных путей в уничтоженном украинском Мариуполе". Путин ВВ (РФ). Безупречный жизненный путь, безупречная карьера, безупречная историческая оценка. Начало и практически финальное фиаско", – написал Подоляк.

Ранее РБК-Украина писала, что российский диктатор Владимир Путин в режиме видеоконференции запустит в эксплуатацию трамвайные пути в оккупированном Мариуполе.

Также ранее Подоляк заявлял, что единственный способ, посредством которого российский диктатор Владимир Путин может общаться с внешним миром – это видеосвязь. В большинстве стран ему грозит арест.

Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили о якобы визите Путина в Мариуполь.

При этом во время визита Путина и общения с "местными жителями" кто-то выкрикнул: "Это все неправда. Это все напоказ", испортив всю постановку.

Кроме того, СМИ установили имена людей, встречавших диктатора в городе.

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