"Это все неправда". В Мариуполе кто-то из местных возгласами испортил постановку Путина
Во время визита российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь и его общение с якобы "местными жителями", кто-то возгласами: "Это все неправда" испортил всю постановку.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Meduza.
Все произошло, когда диктатор общался с "местными" во дворе одного из домов Мариуполя. Во время их разговора кто-то выкрикнул "Это все неправда! Это все напоказ!". Сопровождающие Путина сразу начали оглядываться по сторонам.
Фрагмент видео также опубликован на сайте Кремля. В частности, его обнародовало большинство Telegram-каналов.
Несмотря на крик, "местные" рассказывали Путину о том, как им здесь "нравиться жить".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СМИ узнали имена "местных жителей" Мариуполя, встретивших диктатора.
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