"Это все неправда". В Мариуполе кто-то из местных возгласами испортил постановку Путина

Во время визита российского диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь и его общение с якобы "местными жителями", кто-то возгласами: "Это все неправда" испортил всю постановку.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Meduza.

Все произошло, когда диктатор общался с "местными" во дворе одного из домов Мариуполя. Во время их разговора кто-то выкрикнул "Это все неправда! Это все напоказ!". Сопровождающие Путина сразу начали оглядываться по сторонам.

Фрагмент видео также опубликован на сайте Кремля. В частности, его обнародовало большинство Telegram-каналов.

Несмотря на крик, "местные" рассказывали Путину о том, как им здесь "нравиться жить".