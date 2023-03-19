ua ru
Вс, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские пропагандисты заявили о визите Путина в оккупированный Мариуполь

Новина українською →
Воскресенье 19 марта 2023 05:42
Российские пропагандисты заявили о визите Путина в оккупированный Мариуполь Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Дата визита российского диктатора держится в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что он осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, но потом за рулем автомобиля объехал несколько районов города, среди которых береговая линия Мариуполя в районе яхт-клуба, здание разрушенного российской авиацией театра и пр.

Также Путин якобы провел совещание в командном пункте оккупантов в российском Ростове-на-Дону.

"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - говорится в сообщении.

Напомним, что Путин вчера, 18 марта, якобы находится с визитом в Крыму. Он приехал на остров на годовщину его оккупации войсками РФ.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что российский диктатор Владимир Путин может посетить временно оккупированный Крым по случаю девятой годовщины его оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Вторжение России в Украину
NEWS
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
Шмыгаль подтвердил кадровые перестановки в Кабмине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить