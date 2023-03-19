Российские пропагандисты заявили о визите Путина в оккупированный Мариуполь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что он осмотрел ряд объектов города, а также пообщался с местными жителями. Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, но потом за рулем автомобиля объехал несколько районов города, среди которых береговая линия Мариуполя в районе яхт-клуба, здание разрушенного российской авиацией театра и пр.

Также Путин якобы провел совещание в командном пункте оккупантов в российском Ростове-на-Дону.

"Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников", - говорится в сообщении.