Визит Путина в Мариуполь. СМИ выяснили имена людей, встречавших диктатора

В ходе возможного визита российского диктатора Владимира Путина в Мариуполь его встречали местные жители. СМИ удалось выяснить их имена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Мариуполь.Сопротивление".

Так, пожилого мужчину, который рассказывал Путину, что потерял все, но держал от россиян квартиру, зовут Николай Лотков. На видео также присутствует его сын Дмитрий, невестка Екатерина и друг семьи Алексей Бондаренко.

По данным СМИ, Дмитрий и Екатерина во время бомбежек занимались мародерством.