Финал для НАБУ и САП? Как Рада передала борцов с коррупцией под контроль генпрокурора

В Украине борьба с коррупцией – одна из самых важных и сенситивных тем уже долгие годы. Разные власти и в разное время пытались привести этот процесс к одному знаменателю, объявляли о реформах правоохранительных органов, задерживали "топов" и обещали исправить эту ситуацию раз и навсегда.

Когда в Украине создали отдельную антикоррупционную структуру, казалось, вопрос сдвинулся с мертвой точки. НАБУ, САП и ВАКС обещали бороться с коррупцией на всех уровнях и всеми законными методами. Эту инициативу поддержали иностранные партнеры Украины, для которых независимость антикоррупционной сферы была одним из ключевых требований для финансовой поддержки и вступления в Евросоюз.

Но за годы с момента создания в сфере борьбы с коррупцией накопилось так много скандалов, что власти в разные периоды стремились то реформировать, то частично контролировать эту ветку.

21 июля в НАБУ и САП прошло более чем 70 обысков, были задержаны детективы, которых предварительно обвиняют, в том числе, в работе на РФ. 22 июля Рада приняла правки, согласно которым ОГП фактически может контролировать работу НАБУ и САП. К примеру, теперь Генпрокурор имеет право затребовать любое дело Бюро, а также, что более важно – отдать производство другому правоохранительному органу. Эта ситуация ожидаемо вызвала опасения о том, что теперь дела против коррупционеров гипотетически могут решаться "вручную".

НАБУ и САП – история создания

Антикоррупционную инфраструктуру в Украине решили создать в 2014 году, после Революции достоинства, когда украинцы выбрали курс на евроинтеграцию. В Евросоюзе сразу дали понять – коррупция в Украине не позволит ей стать одним из членов ЕС, и эту проблему надо решить.

Органы, которые будут бороться с коррупцией, создавали под чутким руководством и с финансовой помощью зарубежных партнеров. По итогу в Украине заработали Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается расследованием коррупции, Специализированная антикоррупционная прокуратура – она ведет эти дела в суде, собственно, сам Высший антикоррупционный суд, и отдельно Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Нельзя сказать, что все эти органы работали без проблем. Сотрудники ведомств и сами периодически попадали под уголовные статьи, органы грозились реформировать, назначения руководителей и судей не обходилось без скандалов. Однако сама по себе система работала, пусть и с десятками претензий как внутри страны, так и в рядах украинских партнеров.

За годы своей работы НАБУ и САП периодически задерживали украинских "топов", среди которых бывший глава Верховного суда Всеволод Князев, замминистра по развитию громад и территорий Василий Лозинский, вице-премьер-министр Алексей Чернышов.

Причем, как рассказывали собеседники издания, часто в Офисе президента не знали о готовящихся делах против топ-чиновников. К примеру, когда сотрудники НАБУ задержали Князева, для ОП эта информация стала шоком, и на тот момент было не совсем понятно, как объяснять иностранным партнерам, что одним из коррупционеров оказался глава высшего судебного органа в Украине.

"Не знал никто (о задержании). Конечно, был шок, и я об этом говорил публично – моя реакция была амбивалентна. С одной стороны, мне было очень неприятно, что высшее должностное лицо, еще несколько недель назад посещавшее США, фотографировалось с председателем Верховного суда США, с прокурором США, с конгрессменами, рассказывало о том, как плохо живется судебной власти в Украине, и тут же возвращаются домой и складывают у себя меченые доллары в служебном кабинете", – говорил экс-заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в интервью РБК-Украина.

Офис президента ни при Порошенко, ни при Зеленском не имел полного контроля над Бюро и его директором, что само по себе служило фактором раздражения, особенно когда речь шла о делах против видных представителей власти. Причем, по закону даже директор НАБУ не может влиять на ход дел внутри Бюро. Производства зафиксированы на руководителях групп детективов и глава не имеет права затребовать информацию о тех или иных делах. И по утверждению народного депутата Ярослава Юрчишина, нынешнего руководителя НАБУ Семена Кривоноса это часто спасало от прямого влияния.

Семен Кривонос (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Он мог сказать – у меня процессуальных возможностей вмешаться нет, это ведут детективы. И формально это так, если группа детективов ведут дело, возможность начальника вмешиваться минимальна. Ну, по беспределу можно все взять, но Кривонос на это не шел. Скорее всего, он не хотел вмешиваться в дела, чтобы потом иметь возможность сказать – это все детективы. Но здесь институция действительно работала должным образом", – добавил Юрчишин.

Попытка вмешаться в работу НАБУ, а точнее забрать громкие дела у детективов Бюро, случилась в сентябре 2023 года. Президент Зеленский тогда предложил изменить подследственность самого преступления коррупции, приравняв ее к государственной измене. А госизмена – это преступление, которое в Украине расследуется Службой безопасности. Соответственно, часть дел, находящихся в подследственности Бюро, можно было бы передать в СБУ. После реакции западных партнеров и скандала внутри страны от этой идеи решили отказаться.

Контроль над коррупцией

До сих пор не совсем понятно, что послужило отправной точкой и привело к решению забрать у НАБУ и САП относительную независимость. Собеседники издания называют разные кейсы, в том числе дело Чернышова и производство против вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной. Но на сами изменения решились в тот момент, когда наконец назначили нового Генерального прокурора Руслана Кравченко.

"По требованию прокуратуры все дела по Бюро были как бы заново проанализированы. Отсюда, например, неожиданно всплывшее дело ГБР по ДТП, которое произошло еще в 2021 году", – отмечает Юрчишин.

На анализ ушло несколько недель, а потом – 21 июля у детективов Бюро прошел ряд обысков. Сначала СБУ открыла дело против руководителя межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова, после него сразу же объявили о подозрении нардепу Федору Христенко, которого обвинили в значительном влиянии на Бюро. Затем в СБУ объявили, что начали комплексную проверку в САП. Еще через час задержали сотрудника закрытого подразделения Бюро "Д-2" Виктора Гусарова, которого обвинили в работе на ФСБ. И все это произошло за один день.

В Бюро, в то же время, заявили, что СБУ, ГБР и ОГП провели совокупно около 70 обысков у сотрудников НАБУ, следственные действия якобы проводятся без судебных решений, а самим "виновникам" инкриминируют или участие в ДТП, или связи с РФ.

Задержание Виктора Гусарова (фото: пресс-служба СБУ)

Параллельно в Бюро начали проверку состояния сохранности государственной тайны, которую инициировали СБУ, проходит проверка Госспецсвязи, которая охватывает инфраструктуру Бюро, а во время обысков к одному из участников применили физическую силу. Позже глава Бюро Кривонос подтвердил это и добавил, что сотрудник Бюро так и не смог снять побои – в больницах ему отказывали.

Пока НАБУ "перебрасывалось" обвинениями с СБУ, в Верховной Раде уже подготовили правки к законопроекту 12414, с помощью которого хотели внести изменения в УПК Украины по части досудебных расследований. 22 июля сразу несколько народных депутатов опубликовали правки и они целиком и полностью касались НАБУ и САП.

С помощью этих правок в Раде решили, что Бюро и прокуратура будут, по сути, находиться под контролем у Генерального прокурора. Он может не только затребовать любые дела НАБУ, но и менять их подследственность, то есть отдавать производство в любой другой орган. Правки, как и сам законопроект тут же "зашли" в Раду и были приняты – за них проголосовало 263 депутата и проект Закона ушел на подпись Зеленскому. Стоит отметить, что Рада встретила это решение аплодисментами, что вполне объяснимо – некоторые депутаты до сих пор находятся под следствием НАБУ.

Сразу после этого в Бюро прошел брифинг, на котором Семен Кривонос призвал президента не подписывать законопроект и не забирать у НАБУ и САП независимость. "Была уничтожена антикоррупционная инфраструктура. То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества, как запрос на борьбу с высокопоставленной коррупцией сегодня было уничтожено", - сказал он.

Комментируя дела, в которых сотрудников НАБУ обвинили за последние два дня, Кривонос отметил, что это не повод уничтожать антикоррупционную сферу, забрав у нее независимость. Производства подобного характера в разное время открывались против сотрудников практически всех правоохранительных и силовых ведомств, подчеркнул он.

Главным аргументом для всех противников законопроекта стало то, как к нему отнесутся западные партнеры. Они множество раз публично поддерживали независимость Бюро и вряд ли будут рады такому повороту. Тем более, под борьбу с коррупцией в Украине "подвязаны" транши от Международного валютного фонда.

"Мы сейчас скорее всего лишимся транша от МВФ, они (правки) усложнят коммуникацию с Евросоюзом. Потом в Офисе убеждены, что что-нибудь выторгуют. Мы отменяем правки, а вы нам что-нибудь. Это не логичное, а персональное – указать детективам НАБУ на их место. А ведь президент может не подписать эти правки. То есть – пацаны, хотите, можете таскать нардепов, но не заходите на территорию Офиса президента", – отметил Юрчишин.

Реакция Запада

Публично в Евросоюзе уже успели высказаться о нововведениях в антикоррупционную повестку и напомнить, кто помогает Украине финансово. "ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии достижения прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Вступление Украины в ЕС потребует от Украины наличия мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости. ЕС продолжит следить за ситуацией и поддерживать Украину в обеспечении верховенства права", – отметил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Позже на правки в работу НАБУ и САП отреагировала уже Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она заявила, что серьезно обеспокоена законопроектом. "Демонтаж ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ - это серьезный шаг назад. Независимые институты, как НАБУ и САП, являются жизненно важными для европейского пути Украины. Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС".

По меркам европейской дипломатии, месседж от Еврокомиссии изложен предельно четко: если в Европе решат, что Украина нарушает свои обязательства в сфере борьбы с коррупцией, то денег не даст (или даст, но меньше запланированного).

Впрочем, по информации РБК-Украина, если законопроект №12414 будет подписан президентом, то прямых карательных мер вряд ли стоит ожидать.

И на то есть две ключевые причины. Во-первых, хотя в Европе и считают возникшую ситуацию очень серьезной (в частности, более важной, чем конфликт вокруг БЭБ), там пока не готовы к резким мерам и хотят посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Во-вторых, Европа и сама не справилась со своим домашним заданием – так и не был открыт первый переговорный кластер о вступлении Украины в ЕС, притом что здесь Украина свою часть работы выполнила полностью. Безусловно, причина – в позиции Виктора Орбана, и возможности влиять на него ограничены даже у европейцев, но в сухом остатке факт остается фактом: официальный трек украинской евроинтеграции заморожен, и не по вине Киева.

Ранее во время схожих конфликтов вокруг НАБУ и САП свой голос очень громко подавали Соединенные Штаты – и это было весомым аргументом для того, чтобы отыграть ситуацию назад. Но нынешняя администрация Белого дома к теме борьбы с зарубежной коррупцией особого интереса не проявляет (хотя США все же подписались под комментарием "Большой семерки" по этой ситуации – и без согласия Вашингтона это заявление бы вообще не появилось).

Формальной, официальной европейской реакции на последние события стоит ожидать примерно в октябре – когда ЕС представит очередной ежегодный отчет по расширению, где содержится оценка в том числе и достигнутого Украиной прогресса в реформах.

Одно из потенциальных негативных последствий – возможные перебои с финансированием, от которого Украина сейчас зависит еще больше, чем всегда. По крайней мере, те страны, которые и так на самом деле не горели желанием выделять Украине больше финансовой помощи (но не могли признать этого публично), теперь могут получить дополнительный, причем уже публичный аргумент.

Эту мотивацию – не критиковать Украину публично, чтобы не давать аргументы различным европейским украиноскептикам, РБК-Украина за последние месяцы уже слышало неоднократно от различных дипломатов.

Существует ли опция, при которой президент Зеленский наложит вето на принятый Радой проект – источники РБК-Украина такого варианта не исключают. Но для этого, очевидно, потребуется западное вмешательство уже на самом высоком уровне.