Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом

Кабинет министров фактически отказался признавать результаты конкурса по отбору нового главы Бюро экономической безопасности, на котором победил детектив НАБУ Александр Цивинский. Что стоит за причиной отказа и как на самом деле проходил конкурс на главу БЭБ, – читайте в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Главное:

Зачем в Украине решили создать Бюро экономической безопасности?

Почему новосозданное БЭБ через пару лет пришлось реформировать?

Как проходил первый конкурс на директора Бюро?

Почему Кабмин отказал победителю отбора и что происходит внутри конкурса БЭБ?

Кабинет Министров Украины отказался назначать на должность руководителя Бюро экономической безопасности детектива НАБУ Александра Цивинского. Он победил на конкурсе по отбору директора БЭБ, собрав три из трех голосов международных членов комиссии. В Кабмине сообщили, что к Цивинскому есть вопросы по "оценке безопасности", которые якобы были инициированы СБУ.

Реформа БЭБ длится практически со дня открытия Бюро, то есть с 2021 года. Открытию БЭБ, как и НАБУ с САП, активно способствовали иностранные партнеры.

Более того – эффективная работа Бюро стала одним из условий для предоставления Украине помощи от Международного валютного фонда и членства в ЕС. Поэтому сегодняшняя ситуация вокруг БЭБ грозит перерасти в настоящий скандал с плохими для Украины последствиями, если в Кабмине не примут решение. Но там, похоже, решили стоять на своем.

Вечная реформа БЭБ

В 2014 году, когда Украина взяла курс на евроинтеграцию, внутри страны стали готовиться к переменам. Большая их часть касалась глобальной реформы правоохранительных органов и формирования новой их ветки – антикоррупционной. Много времени ушло на то, чтобы создать Национальное антикоррупционное бюро, открыть под него специальную прокуратуру и "озаглавить" все это новым судом.

Еще одна реформа пролегала в плоскости инвестиционного климата – важнейшей сферы для Украины. За годы независимости внутри страны сформировалась своя, довольно специфическая среда для бизнеса. Тот, кто успел попасть в систему, понимал, с кем нужно решать вопросы, существовала вертикаль "откатов". Но перед иностранным инвестором открывался украинский хаос. Намерение вложить деньги в Украину чаще всего заканчивалось на самых первых этапах, где было непонятно, к кому вообще обращаться.

После 2014 года Украина взяла курс на Евросоюз и создание благоприятного инвестиционного климата стало одним из ключевых требований партнеров. Несколько лет в правительстве вынашивали идею открыть Бюро экономической безопасности. Незадолго до этого Верховная Рада проголосовала за ряд законопроектов, которые в очередной раз назвали "маски-шоу стоп". Ожидалось, что БЭБ станет обновленной версией Налоговой милиции, которая за годы работы множество раз дискредитировала себя.

Бюро должно было стать мощным аналитическим центром, большая часть работы которого лежала бы в плоскости анализа. Дела собирались расследовать без обысков и допросов, ограничиваясь сбором "теории" – поиском информации, работой с банковскими базами и так далее. Ожидалось, что в руки обвинителю будет попадать уже практически готовый приговор.

Первым ведомство возглавил бывший начальник ГФС Вадим Мельник, несмотря на критику его кандидатуры со стороны бизнес-ассоциаций. В апреле 2023 года Кабмин уволил Мельника, временным руководителем Бюро стал Эдуард Федоров – бывший замначальника Киевской таможни и глава управления СБУ в Сумской области. Федоров проработал лишь три месяца, затем Бюро возглавил Андрей Пащук, за ним – Сергей Перхун, потом – Максим Кутерга. Должность стала передаваться фактически "по наследству" – от директора к заместителю.

Экс-руководитель БЭБ Вадим Мельник - во главе стола (фото: esbu.gov.ua)

Параллельно с этим претензии к Бюро росли. Несмотря на количество раскрытых дел, эксперты обращали внимание на их "качество", а точнее размер – дела, о которых шла речь, были "мелковаты" для такого правоохранительного органа. Создавалось впечатление, что Бюро просто копит дела в стремлении продемонстрировать бурную деятельность.

На формирование благоприятного инвестиционного климата Украины работа БЭБ влияла, скорее, негативно – часть оборота товаров все равно оставалась в тени, о кадровых и финансовых проблемах Бюро говорили уже в самой структуре. Бизнесмены продолжали заявлять о том, что БЭБ руководят из Офиса президента, о чем и говорили в самом ОП на одной из крупных встреч по вопросу реформы Бюро.

Неблагоприятную картину дополнили НАБУ и САП – в 2025 году они вручили подозрение бывшему детективу Бюро, заявив о том, что он якобы требовал 150 тысяч долларов за то, чтобы не открывать дело.

В 2024 году стало очевидно, что Бюро не решило проблемы давления на бизнес, о чем заявили сами предприниматели, а, скорее, возглавило этот процесс. Они же и убедили Офис президента, что орган надо реформировать. Проект реформы, с которым ОП вышел к Кабмину, попал в руки нардепов и тут же был раскритикован. Но любая реформа начинается со смены руководства, поэтому на должность главы БЭБ решили впервые провести конкурс.

Первый блин

Эффективная работа БЭБ и назначение его руководителя – один из маяков МВФ, который финансирует множество украинских программ. Но деньги в бюджет не приходят просто так – за каждый транш Украина должна двигаться по плану реализации тех или иных реформ. Одна из ключевых – правоохранительная. Поэтому на каждый год Международный валютный фонд определяет план для Украины и его "структурные маяки" – пункты плана, которые должны быть реализованы в четкие дедлайны.

В меморандуме Украины с МВФ на 2025 год сказано, что директора БЭБ должны назначить до конца июля 2025 года. Из-за пристального внимания со стороны иностранных партнеров конкурс на должность руководителя Бюро экономической безопасности решили проводить максимально прозрачно, по крайней мере, начальные условия выглядели таковыми.

Ключевое – члены конкурсной комиссии, которых всего шесть – три украинских и три международных эксперта. Финальное решение за "международниками", то есть в условиях ничьей (3:3) победит тот, за кого проголосовали все три иностранных члена комиссии.

Украинскую сторону в комиссии представляли Олег Гиляка – начальник управления стратегического развития Нацакадемии правовых наук, Татьяна Мацелик – профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета, Юрий Пономаренко – заведующий кафедрой уголовного права того же университета. Международники – Джеймс Вассертром – основатель Фонда добродетели и убежища (Канада), Донатас Маласкевичюс – руководитель Бюро связей Литовской полиции при Europol и Лаура Стефан – президент EFOR и эксперт по реформе антикоррупционных институтов для ЕС, ООН, ОЭСР.

На должность директора БЭБ подались 43 кандидата, из них 13 были отброшены сразу, при первичном отборе в марте. Затем, в апреле, прошло тестирование на знание законодательства и список сократился до 16 финалистов. Первый раунд собеседований должен был стартовать в начале июня, но из-за многочисленных судебных исков был сдвинут на конец месяца.

Некоторые иски выглядят действительно довольно странно. Активисты в антикоррупционной сфере связывают их с попытками затянуть конкурс. К примеру, по словам главы Антикоррупционного центра "Межа" Мартины Богуславец, один из исков в суд сформирован общественной организацией "Арт-Креатив", которая имеет связи с одним из конкурсантов Виктором Дубовиком – действующим руководителем директората правовой политики Офиса президента.

К слову, Дубовик у себя на странице в Facebook открыто критиковал конкурс на директора БЭБ. После собеседования – последнего этапа конкурса, Дубовик написал, что в "цирке не участвует".

После тестирования кандидаты прошли второй этап конкурса – творческое задание, затем – личное собеседование. Источник РБК-Украина, знакомый с ходом проведения отбора, отмечает, что этот этап был "странным".

"Сначала был этап тестирования, затем был творческий этап – отвечают на вопросы, там были две проблемы – оценки не "бились" с текстом, НАБУшников явно тянули. Второе – неизвестно, кто оценивал. Члены комиссии кому-то делегировали оценки, о чем сами же заявили. И собеседование, которое прошло "максимально странно". Вопросы чаще всего вообще не касались планов на работу в БЭБ", – говорит собеседник РБК-Украина.

Александр Цивинский (фото: скриншот с видео НАБУ)

В итоге на этап финала вышли двое претендентов – Александр Цивинский и Руслан Даменцов. Оба – выходцы из НАБУ, обоих поддержали все трое международных члена комиссии. Даменцов на всех предыдущих этапах собрал 183,7 баллов, а Цивинский – 185,65. Как именно формировались баллы, никто не объяснил, но по итогам этого подсчета победил Александр Цивинский.

Его кандидатуру по процедуре передали в Кабинет министров и, казалось бы, на этом этапе уже точно не должно возникнуть проблем. Но в Кабмине решили иначе и "срезали" Цивинского, сославшись на оценку безопасности. Хотя, судя по тому, что происходило внутри конкурса, Кабмин не устроил бы и Даменцов.

Внутри процесса

В своем заявлении Кабмин отметил, что это решение было принято после изучения дополнительных материалов, в частности материалов СБУ, которые "касаются вопросов национальной безопасности и вмещают в себе соответствующие оценки безопасности". Больше в Кабмине расшифровывать ничего не стали, но еще до конкурса сообщалось, что у Цивинского есть родственники в России. А точнее – отец.

"Да, у него отец действительно живет в России. Только Цивинский и в АТО сражался, и в начале полномасштабного участвовал в операциях ГУРа, и уже сколько лет работает в правоохранительных органах, в НАБУ, проходил постоянно спецпроверку. Я помню, что у нас есть родители Сырского (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился в РФ – ред.) у Джумадилова (глава Агентства оборонных закупок Арсен Джумадилов – ред.) в Крыму", – отметил в комментарии РБК-Украина народный депутат Ярослав Железняк.

Собеседники РБК-Украина в высших политических кругах, между тем, отмечают, что причина "отмены" Цивинского не в его родственных связях. На вопрос о том, с чем связан текущий конфликт вокруг назначения главы БЭБ, информированный собеседник РБК-Украина обтекаемо ответил: "с повышением субъектности" – и далее уточнил, что речь идет и о "субъектности" Украины перед Западом, и о дальнейшем укреплений позиций Офиса президента во всех внутриукраинских делах.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (фото: president.gov.ua)

Один из собеседников издания из числа народных депутатов отметил, что Кабмин и в его лице Офис президента не хотят терять контроль над БЭБ. Власть не хотела получить на должности Бюро детектива НАБУ, который очевидно постарается быть субъектным и будет сопротивляться попыткам на него повлиять.

"Это было настолько цинично сделано, что никто этого не ожидал. Сейчас конкурс надо будет проводить заново, но до следующего пересмотра меморандума с МВФ завершить конкурс и назначить нового руководителя никак не успеют. Так что это станет дополнительной проблемой при следующем пересмотре программы с МВФ", – отметил депутат в комментарии РБК-Украина.

На скандал уже успели отреагировать и предприниматели. В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что обеспокоены отсутствием прогресса в процессе выбора директора БЭБ. Для бизнеса Бюро в идеале должно обеспечивать безопасную среду для работы, а этого сейчас нет.

"В настоящее время бизнес надеется, что в результате конкурса орган возглавит профессиональный, независимый человек с высокими нравственными стандартами, который сможет построить эффективную управленческую модель и надлежащую корпоративную культуру в Бюро. По мнению экспертов Ассоциации, это станет началом качественной перезагрузки БЭБ и его трансформации в современный профессиональный орган. К сожалению, этого пока добиться не удалось", – заявили представители ЕБА в комментарии РБК-Украина.

Похоже, ситуация вокруг конкурса на руководителя БЭБ сложилась следующим образом – есть две условные группы, которые противостояли друг другу с самого начала. Одну из них можно объединить – это общественные организации, занимающиеся борьбой с коррупцией, и НАБУ. Вторая – провластная, то есть Офис президента. В течение всего конкурса большая часть кандидатов так или иначе имела отношением к обеим группам и вопрос был в том, чей кандидат "добежит" быстрее.

"У Офиса не было своих фаворитов, задача была – максимально "добежать" со своими. Когда подошел финал, встал вопрос о том, чтобы протащить любого, но не НАБУ, или хотя бы того, кто работал еще где-нибудь, кроме НАБУ. Борисенко (один из кандидатов на конкурсе Олег Борисенко – ред.) их бы вполне устроил", – отметил информированный собеседник РБК-Украина.

В то же время есть группа "антикоррупционщиков" и НАБУ. Действующих детективов Бюро в числе кандидатов было довольно много. По словам собеседников РБК-Украина, это связано с тем, что в самом НАБУ уже давно произошел раскол и многим детективам довольно тяжело там работать – надо примкнуть к одному из враждующих кланов, а это тянет за собой ряд рисков. Идея кандидатов от НАБУ была в том, чтобы уйти в отдельную структуру, занять влиятельную позицию (благо, внутренние правила БЭБ это позволяют) и пытаться работать независимо.

"При этом, нет никакой гарантии, что тебя завтра не позовут к Олегу Юрьевичу (Татарову – ред.) на разговор. Но здесь уже можно кричать, можно подключать СМИ, общественность, социальные сети. И становиться субъектным", – отмечает собеседник.

При этом, судя по тому, что происходило в течение всего конкурса, не было похоже, что Офис сильно обращал на него внимание. Все это время и ОП, и СБУ устраивало, что по этапам отбора проходит человек, к которому есть "вопросы по безопасности". Тем более нелепо выглядят претензии тогда, когда кандидат был утвержден на всех уровнях и вообще прошел самое первое "решето", где претендентов явно проверяют, в том числе, на предмет наличия "российского следа".

"Но у ОП своя логика. Когда начался конкурс, они думали – да как-то будет, потом – как-то порешаем, а теперь – а что вы мне сделаете. Война, нам нужно оружие, нужна защита, вопрос не на повестке дня", – отметил источник издания.

Скорее всего, ни в ОП, ни в "крыле" антикоррупционеров и НАБУ вообще не было ставки на кого-то конкретного – подошел бы любой из "своих". При этом, и для МВФ в принципе не важно, кто занял бы должность главы БЭБ, главное идти по структурным маякам и идти по ним в четко очерченные сроки. Поэтому сегодня Кабмин оказался не в самом удобном для себя положении.

По словам собеседника, весь процесс конкурсного отбора не требуется начинать с самого начала – Кабмин попросил комиссию повторно внести двух кандидатов из предварительно одобренных кандидатов. Следовательно, до конца июля (дедлайн, определенный в меморандуме с МВФ) весь процесс потенциально можно успешно закончить.

Однако ряд собеседников также добавили, что западные партнеры Украины, безусловно, очень внимательно наблюдают за происходящими событиями. А члены разных антикоррупционных организаций с удовольствием расскажут международным союзникам, как конкурс на должность одного из ключевых правоохранительных органов Украины превратили в очередной скандал. Тем более скоро у них для этого появится площадка, ведь 10 июля в Риме стартует Конференция по вопросам восстановления Украины, где этот вопрос потенциально может обсуждаться в кулуарах.

На этом этапе собеседники РБК-Украина рассматривают четыре варианта того, как эта ситуация может разрешиться. Первый и один из более вероятных – Кабмин уступит и таки назначит Цивинского на должность главы БЭБ. Второй – конкурс блокирует Киевский окружной административный суд, на рассмотрении которого уже несколько исков от кандидатов. Третий вариант – комиссия уступит Кабмину и рассмотрит двоих, приемлемых для ОП кандидатов, и последний – вариант "Х", который пока просчитать невозможно.

"Скандал в БЭБ – это свидетельства хаоса в правоохранительной системе, глубокого раскола между условно антикоррупционной тусовкой и всеми другими участниками процесса. В итоге экономики в этом никакой нет, потому что ни победитель, ни большинство конкурсантов вообще не понимают, как она работает", – резюмировал собеседник РБК-Украина. Сам же Цивинский в Facebook написал о намерении продолжить борьбу за право возглавить БЭБ.