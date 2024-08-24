Филиппины призвали Китай немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море

Филиппины призвали Пекин в субботу "немедленно прекратить все провокационные и опасные действия" в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Филиппины призвали Пекин в субботу "немедленно прекратить все провокационные и опасные действия" после того, как обвинили его в "неоправданном" запуске сигнальных ракет из оккупированного Китаем рифа Суби 22 августа, когда самолет из Манилы проводил патрулирование.

Тот же самолет также "испытал преследование» со стороны китайского истребителя, когда он проводил разведывательный полет у мели Скарборо 19 августа, говорится в заявлении филиппинской оперативной группы в Южно-Китайском море.

Конкуренция Китая и Филиппин в Южно-Китайском море

Многолетнее территориальное противостояние на Второй мели Томаса постоянно обострялось с начала прошлого года, когда филиппинцы пытались доставить продовольствие на застрявший на мели корабль BRP Sierra Madre и считавшийся форпостом Филиппин в регионе.

По данным филиппинского правительства, во время худшего столкновения 17 июня китайские силы на моторных лодках неоднократно таранили два катера ВМС Филиппин, а затем брали их на абордаж, чтобы помешать филиппинскому персоналу доставить припасы, включая огнестрельное оружие.

После неоднократных таранов китайцы захватили катера филиппинского флота и повредили их мачете и самодельными копьями. Они также изъяли семь винтовок М4, упакованных в чехлы, и другие припасы. Во время жестокой стычки были ранены несколько военнослужащих ВМС Филиппин.

Китай и Филиппины обвинили друг друга в противостоянии, и каждый заявил о своих собственных суверенных правах на мель.