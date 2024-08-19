Китай заявил, что филиппинское судно намеренно столкнулось с китайским в Южно-Китайском море
Береговая охрана Китая заявила, что филиппинское судно, проигнорировавшее ее неоднократные предупреждения, "намеренно столкнулось" с китайским судном "непрофессиональным и опасным" способом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В одном из заявлений служба морской безопасности Китая сообщила, что то же филиппинское судно вошло в воды вблизи Второй мели Томаса после того, как ему помешали войти в воды Сабины.
По словам спикера береговой охраны Китая, два корабля береговой охраны Филиппин "незаконно вторглись" в воды, прилегающие к мели Сабина, без разрешения утром в понедельник.
"Филиппины неоднократно провоцировали и создавали неприятности, нарушали временные договоренности между Китаем и Филиппинами", — сказал спикер, имея в виду миссии Филиппин с поставками на судно, стоящее на Второй мели Томаса.
Береговая охрана Китая заявила, что приняла меры контроля против филиппинских кораблей в соответствии с законом во время инцидентов рано в понедельник, и призвала Филиппины "немедленно прекратить нарушения и провокации" или они "столкнутся со всеми вытекающими последствиями".
Спикер береговой охраны Филиппин не ответил на запрос агентства о комментарии.
Договоренность по спорным водам
Китай и Филиппины достигли "временного соглашения" в июле после неоднократных споров вокруг Второй мели Томаса. Западные страны резко критиковали Китай за агрессию, блокировавшую попытки Филиппин пополнить обеспечение войска на борту корабля ВМС.
Пекин претендует на почти все Южно-Китайское море, включая обе мели, отклоняя решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге от 2016 года о том, что экспансивные претензии Пекина не имеют основы с точки зрения международного права.
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