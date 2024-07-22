Китай и Филиппины достигли соглашения, которое должно положить конец опасной конфронтации

Китай и Филиппины достигли соглашения, которое, как они надеются, положит конец конфронтации за наиболее спорный участок в Южно-Китайском море – Вторую мель Томаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Решающее соглашение было достигнуто в воскресенье после серии встреч между филиппинскими и китайскими дипломатами в Маниле и обмена дипломатическими нотами.

Правительство Филиппин выпустило короткое заявление, объявив о соглашении, однако без подробностей.

"Обе стороны продолжают признавать необходимость деэскалации ситуации в Южно-Китайском море и урегулирования разногласий посредством диалога и консультаций и соглашаются, что соглашение не нанесет ущерба позициям ни одной из сторон в Южно-Китайском море", — заявили в филиппинском Министерстве иностранных дел.

Китай ранее заявлял, что позволит Филиппинам транспортировать продовольствие, воду и другие основные запасы для своих сил на корабле BRP Sierra Madre, застрявшем на мели, если Манила согласится не доставлять туда строительные материалы для укрепления корабля, а также предоставить Китаю заблаговременное сообщение и право проверять судна на наличие этих материалов, сказали собеседники агентства.

По словам филиппинского чиновника, Филиппины отклонили эти условия и окончательное соглашение их не включает.

Конкуренция Китая и Филиппин в Южно-Китайском море

Многолетнее территориальное противостояние на Второй мели Томаса постоянно обострялось с начала прошлого года, когда филиппинцы пытались доставить продовольствие на застрявший на мели корабль BRP Sierra Madre и считавшийся форпостом Филиппин в регионе.

По данным филиппинского правительства, во время худшего столкновения 17 июня китайские силы на моторных лодках неоднократно таранили два катера ВМС Филиппин, а затем брали их на абордаж, чтобы помешать филиппинскому персоналу доставить припасы, включая огнестрельное оружие.

После неоднократных таранов китайцы захватили катера филиппинского флота и повредили их мачете и самодельными копьями. Они также изъяли семь винтовок М4, упакованных в чехлы, и другие припасы. Во время жестокой стычки были ранены несколько военнослужащих ВМС Филиппин.

Китай и Филиппины обвинили друг друга в противостоянии, и каждый заявил о своих собственных суверенных правах на мель, которую филиппинцы называют Аюнгин, а китайцы – Реньай Цзяо.

Угроза конфликта с участием США

Соединенные Штаты и их ключевые азиатские и западные союзники, включая Японию и Австралию, осудили действия Китая на мели и призвали соблюдать верховенство прав и свобод судоходства в Южно-Китайском море.

Вооруженные силы США десятилетиями использовали корабли ВМС и истребители для того, что они называют свободой навигации и полетами патрулирования. Китай выступает против, считая это опасностью региональной стабильности.

У Вашингтона нет территориальных претензий в спорных водах, но он неоднократно предупреждал, что обязан защищать Филиппины, своего старейшего договорного союзника в Азии, если филиппинские войска подвергнутся вооруженному нападению, в частности в Южно-Китайском море.