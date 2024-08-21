Филиппины хотят расширить соглашение с Китаем чтобы положить конец морскому спору

Власти Филиппин изучают возможность расширения сферы действия соглашения с Китаем, призванное ослабить напряженность в Южно-Китайском море из-за столкновения кораблей государств в спорных водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Морского совета Манилы Александр Лопес отметил, что "временная договоренность" между странами о миссии по пополнению запасов для филиппинского военного форпоста на Второй мели Томаса, может быть расширена на "большую территорию".

В то же время, по словам Лопеса, Филиппины "серьезно" изучают вероятность подачи еще одного дипломатического протеста против Китая из-за недавнего столкновения, добавив, что действия Пекина были "непрофессиональными и опасными".

"Эти незаконные действия не способствуют мерам по укреплению доверия, необходимым для улучшения отношений", - говорится в заявлении совета, которое зачитал Лопес.

Что такое Вторая мель Томаса

Вторая мель Томаса расположена в Южно-Китайском море. В 2016 году Международный трибунал установил, что мель является частью исключительной экономической зоны и континентального шельфа Филиппин. Однако Пекин не признает этого решения и претендует на контроль над мелью и более масштабную часть морской акватории.

В 1999 году Манила дислоцировала на Второй мели Томаса корабль Sierra Madre для усиления своей претензии на суверенитет. На судне много лет проживает группа военных.

Манила неоднократно обвиняла береговую охрану Китая в блокировании миссий по пополнению запасов для ее войск. В конце марта этого года корабли китайской береговой охраны обстреляли из водометов филиппинские корабли.

В октябре 2023 года, китайские суда провели опасные маневры, в результате чего столкнулись с двумя филиппинскими кораблями.