Филиппины ответили Китаю высадкой и поднятием флага на спорных островах

Филиппинские военные ответили на высадку китайских сил на рифе Сэнди-Кей проведением своей аналогичной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Philippine News Agency.
Национальная оперативно-тактическая группа "Западное Филиппинское море" 27 апреля провела Межведомственную морскую операцию. Усилия направлены на усиление регулярной и законной реализации Филиппинами своих суверенных прав и юрисдикции над морскими пространствами Западно-Филиппинского моря. В операции приняли участие Военно-морские силы Филиппин, Береговая охрана Филиппин и Морская группа Национальной полиции.
В рамках операции четыре сводные команды на резиновых лодках высадились на островах "Сэнди-Кей 1", "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей 3" и в прилегающих к ним водах.
Во время патрулирования филиппинские силы зафиксировали незаконное присутствие корабля береговой охраны Китая с бортовым номером 5102 примерно в 914 метрах к востоку от бухты острове "Сэнди-Кей 2", а также обнаружили семь судов китайской морской милиции вблизи бухт островов 2 и 3.
В Национальной оперативно-тактической группе "Западное Филиппинское море" подчеркнули, что проведение данной операции демонстрирует непоколебимую решимость и обязательства правительства Филиппин поддерживать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию страны в Западно-Филиппинском море. Операция также подчеркивает стремление Филиппин защищать свои морские территории, соблюдать нормы международного права и способствовать сохранению мира и стабильности в регионе.
Указанная операция военных Филиппин стала ответом на действия Береговой охраны Китая, которая вчера, 26 апреля, высадилась на спорном рифе "Сэнди-Кей 2" возле форпоста Филиппин на острове Титу и сфотографировалась со своим флагом.
Инцидент произошел накануне ежегодных совместных военных учений Филиппин и США, которые пройдут на следующей неделе на территории Филиппин, неподалеку от группы островов Спратли.
Сэнди-Кей - это песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров, но она имеет стратегическое значение для Китая. Международное право позволяет стране вести хозяйственную деятельность в 12-мильной территориальные зоне вокруг рифа.
Этот район пересекается с островом Титу в Южно-Китайском море, который Манила использует для наблюдения за активностью Китая в регионе.
Южно-Китайское море имеет стратегическое значение, ведь ежегодно через этот регион проходят торговые потоки объемом около 3 трлн долларов США. Кроме Китая и Филиппин, на отдельные участки акватории претендуют Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней.
В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге признала незаконными территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море, но Пекин официально не признал это решение.
В частности, Филиппины и Китай вовлечены в длительное противостояние вокруг Второй мели Томаса, где Манила удерживает десантный корабль BRP Sierra Madre. Судно было намеренно посажено на мель в 1999 году для закрепления филиппинских территориальных претензий в регионе, на его борту находится ограниченный экипаж.
Китай масштабно добывает песок и кораллы для создания искусственных островов в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что эти работы являются частью нормальной хозяйственной деятельности на территориях, которые он считает своими. В то же время ряд стран региона рассматривает такие действия как попытку расширить контроль над спорными морскими зонами.
По данным отчета Центра стратегических и международных исследований, опубликованного в прошлом году, строительная активность Китая привела к уничтожению более 4600 акров (1861 гектар) коралловых рифов.
В конце марта Китай развернул стратегические бомбардировщики в районе спорной отмели Скарборо.
В июле 2024 года Филиппины и Китай заявили об успешных переговорах по спорной Второй мели Томаса.
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