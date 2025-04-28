Филиппины ответили Китаю высадкой и поднятием флага на спорных островах

Национальная оперативно-тактическая группа "Западное Филиппинское море" 27 апреля провела Межведомственную морскую операцию. Усилия направлены на усиление регулярной и законной реализации Филиппинами своих суверенных прав и юрисдикции над морскими пространствами Западно-Филиппинского моря. В операции приняли участие Военно-морские силы Филиппин, Береговая охрана Филиппин и Морская группа Национальной полиции.

В рамках операции четыре сводные команды на резиновых лодках высадились на островах "Сэнди-Кей 1", "Сэнди-Кей 2" и "Сэнди-Кей 3" и в прилегающих к ним водах.

Во время патрулирования филиппинские силы зафиксировали незаконное присутствие корабля береговой охраны Китая с бортовым номером 5102 примерно в 914 метрах к востоку от бухты острове "Сэнди-Кей 2", а также обнаружили семь судов китайской морской милиции вблизи бухт островов 2 и 3.

В Национальной оперативно-тактической группе "Западное Филиппинское море" подчеркнули, что проведение данной операции демонстрирует непоколебимую решимость и обязательства правительства Филиппин поддерживать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию страны в Западно-Филиппинском море. Операция также подчеркивает стремление Филиппин защищать свои морские территории, соблюдать нормы международного права и способствовать сохранению мира и стабильности в регионе.

Указанная операция военных Филиппин стала ответом на действия Береговой охраны Китая, которая вчера, 26 апреля, высадилась на спорном рифе "Сэнди-Кей 2" возле форпоста Филиппин на острове Титу и сфотографировалась со своим флагом.

Инцидент произошел накануне ежегодных совместных военных учений Филиппин и США, которые пройдут на следующей неделе на территории Филиппин, неподалеку от группы островов Спратли.

Сэнди-Кей - это песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров, но она имеет стратегическое значение для Китая. Международное право позволяет стране вести хозяйственную деятельность в 12-мильной территориальные зоне вокруг рифа.

Этот район пересекается с островом Титу в Южно-Китайском море, который Манила использует для наблюдения за активностью Китая в регионе.