Національна оперативно-тактична група "Західне Філіппінське море" 27 квітня провела Міжвідомчу морську операцію. Зусилля спрямовані на посилення регулярної та законної реалізації Філіппінами своїх суверенних прав і юрисдикції над морськими просторами Західно-Філіппінського моря. В операції взяли участь Військово-морські сили Філіппін, Берегова охорона Філіппін та Морська група Національної поліції.

В рамках операції чотири зведені команди на гумових човнах висадилися на островах "Сенді-Кей 1", "Сенді-Кей 2" та "Сенді-Кей 3" та у прилеглих до них водах.

Під час патрулювання філіппінські сили зафіксували незаконну присутність корабля берегової охорони Китаю з бортовим номером 5102 приблизно за 914 метрів на схід від бухти острові "Сенді-Кей 2", а також виявили сім суден китайської морської міліції поблизу бухт островів 2 і 3.

У Національній оперативно-тактичній групі "Західне Філіппінське море" наголосили, що проведення даної операції демонструє непохитну рішучість і зобов'язання уряду Філіппін підтримувати суверенітет, суверенні права та юрисдикцію країни в Західно-Філіппінському морі. Операція також підкреслює прагнення Філіппін захищати свої морські території, дотримуватися норм міжнародного права і сприяти збереженню миру та стабільності в регіоні.

Зазначена операція військових Філіппін стала відповіддю на дії Берегової охорони Китаю, яка вчора, 26 квітня, висадилася на спірному рифі "Сенді-Кей 2" біля форпосту Філіппін на острові Тіту і сфотографувалася зі своїм прапором.

Інцидент стався напередодні щорічних спільних військових навчань Філіппін та США, які відбудуться наступного тижня на території Філіппін, неподалік від групи островів Спратлі.

Сенді-Кей - це піщана мілина площею трохи більше 200 квадратних метрів, але вона має стратегічне значення для Китаю. Міжнародне право дозволяє країні вести господарську діяльність у 12-мильній територіальні зоні навколо рифу.

Цей район перетинається з островом Тіту в Південно-Китайському морі, який Маніла використовує для спостереження за активністю Китаю у регіоні.