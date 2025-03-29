Напряжение в Южно-Китайском море: Пекин развернул стратегические бомбардировщики

Китай разворачивает стратегические бомбардировщики в Южно-Китайском море на фоне борьбы с рядом других стран за спорную отмель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На текущей неделе Китай разместил два бомбардировщика дальнего радиуса действия Xian H-6 вокруг отмели Скарборо. Это стало последним шагом Пекина, направленным на утверждение суверенитета над спорным атоллом в Южно-Китайском море.

Примечательно, что развертывание самолетов, которое Пекин не афишировал, произошло накануне визита министра обороны США Пита Хегсета на Филиппины.

В ходе визита в Манилу в пятницу, 28 марта, глава Пентагона подтвердил "железную преданность" США договору о взаимной обороне с Филиппинами. Он также заявил, что действия Китая сделали необходимым сдерживание в Южно-Китайском море.

Время размещения - не случайность

На сделанных в понедельник, 24 марта, снимках компанией Maxar Technologies, присутствуют два самолета к востоку от отмели Скарборо, которую в Китае называют "Хуанъянь Дао".

В электронном письме агентству Reuters компания Maxar сообщила, что самолеты на снимках были бомбардировщиками H-6. Однако, по мнению аналитиков по вопросам региональной безопасности, время полетов вряд ли было выбрано случайно.

"Пекин посылает сигнал о том, что Китай имеет современную армию. Вторым посланием бомбардировщиков может быть то, что вы (Соединенные Штаты) имеете потенциал для нанесения удара с большого расстояния; мы тоже имеем, и в большем количестве. Это явно не случайность", - сказал Питер Лейтон из австралийского Института Гриффита в Азии.

По словам региональных военных атташе, Китай постепенно усиливает развертывание бомбардировщиков H-6 в Южно-Китайском море в процессе роста своего военного присутствия, начиная с посадок на улучшенные взлетно-посадочные полосы на спорных Парасельских островах в 2018 году.

Особенность бомбардировщиков H-6

Бомбардировщики H-6 с реактивным двигателем основаны на конструкции бомбардировщиков Ту-16 советских времен. Однако позже их модернизировали, чтобы нести противокорабельные и наземные крылатые ракеты, а некоторые из них могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Подобно американскому B-52, базовый проект H-6 датируется 1950-ми годами, но с усовершенствованными двигателями, современным ударным вооружением и бортовыми системами. Он является ключевым китайским бомбардировщиком дальнего действия.

В опубликованном в декабре годовом отчете Пентагона о китайских Вооруженных силах, говорится о том, что, вероятно, разрабатывается более малозаметный самолет.

Игра на нервах

В октябре ВС Китая развернули бомбардировщики во время военных учений вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией. Также борта развернули в конце декабря в Скарборо, в рамках более широких воздушных и морских операций Южного командования китайских вооруженных сил.

По данным лондонского Международного института стратегических исследований, командование, которое охватывает Южно-Китайское море, располагает двумя полками бомбардировщиков.

Учения в декабре были широко разрекламированы. Министерство обороны КНР тогда заявило, что они призваны "решительно защитить национальный суверенитет и безопасность Китая, а также поддержать мир в Южно-Китайском море".

Министерство опубликовало изображения самолетов над отмелью, но спутниковые снимки, фиксирующие патрули в действии, являются редкими. Высота, на которой H-6 пролетали вблизи отмели, неизвестна.