На Філіппінах через тайфун загинули близько 10 людей

Фото: наслідки негоди (twitter.com ajplus)

У неділю тайфун "Гоні" накрив Філіппіни, у результаті чого загинули щонайменше 10 людей. Ще троє зникли безвісти.

Про це повідомляє The Guardian.

За офіційними даними, серед загиблих числиться і п'ятирічна дитина. Також відомо, що троє зниклих безвісти є жителями муніципалітету Гінобатан. Крім того, ще одна людина померла в результаті удару стихії в провінції Катандуанес.

Також тайфун зруйнував більш ніж 300 будинків в регіоні Бікол. Їх накрили вулканічні породи та потоки бруду. Зазначається, що потужні пориви вітру вразили прибережні міста Філіппін, тоді як річки, що вийшли з берегів, затопили вже кілька сіл.

Кожного року Філіппіни зіштовхуються у середньому з 20 штормами й тайфунами. Найсмертельніший тайфун був зафіксований у країні у 2013 році, тоді унаслідок "Хайяна" загинуло понад 7 300 людей.

Нагадаємо, 27 жовтня на Філіппіни обрушився потужний тайфун "Молаве", в результаті чого загинули щонайменше дев’ятеро осіб.

Крім того, у В'єтнамі через сильний тайфун "Молаве" масово евакуюють людей.

Також РБК-Україна писало, що у штаті Луїзіана (США) влада ввела надзвичайну ситуацію у зв'язку з наближенням урагану "Сета". Наразі він рухається на північний захід зі швидкістю 5,2 м/с.