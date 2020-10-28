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У В'єтнамі через тайфун евакуювали понад мільйон людей

В'єтнам, Середа 28 жовтня 2020 05:22
У В'єтнамі через тайфун евакуювали понад мільйон людей
Фото: В'єтнам (twitter)
Автор: РБК-Україна

У В'єтнамі через сильний тайфун "Молаве" масово евакуюють людей. Цей тайфун вже спричинив гибель людей на Філіппінах.

Про це повідомляє Climate change news.

Швидкість вітру, за прогнозами, сягатиме 165 кілометрів за годину.

"Очікується, що "Молаве" стане найсильнішим і смертоносним штормом, який обрушиться на В'єтнам цього року ... і одним з найсерйозніших штормів, які ми бачили за останні роки", - сказав Нгуен Хай Ань, віце-президент і генеральний секретар в'єтнамського Червоного Хреста.

Нагадаємо, на Філіппіни обрушився потужний тайфун "Молаве", в результаті чого загинули щонайменше дев’ятеро осіб. Влада не виключає збільшення кількості загиблих унаслідок стихійного лиха.

Нагадаємо, у штаті Луїзіана (США) влада ввела надзвичайну ситуацію у зв'язку з наближенням урагану "Сета". Наразі він рухається на північний захід зі швидкістю 5,2 м/с.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наблизився до міста.

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