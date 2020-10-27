На Філіппіни обрушився тайфун "Молаве", є загиблі

Фото: наслідки негоди (twitter.com.cnnphilippines)

На Філіппіни обрушився потужний тайфун "Молаве", в результаті чого загинули щонайменше дев’ятеро осіб. Влада не виключає збільшення кількості загиблих унаслідок стихійного лиха.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Як повідомляється, рятувальники наразі розшукують 12 рибалок, після їхнього зникнення на морі. Також відомо, що понад 70 тисяч людей знаходяться у більш як 800 центрах притулку. Всього від негоди потерпають понад 900 тисяч людей.

Очікується, що днями "Молаве" продовжить свій рух до В’єтнаму.

Зазначається, що кожного року Філіппіни зіштовхуються у середньому з 20 штормами й тайфунами. Найсмертельніший тайфун був зафіксований у країні у 2013 році, тоді унаслідок "Хайяна" загинуло понад 7 300 людей.

Нагадаємо, у вересні на Японію завалився потужний тайфун "Хайшен", який викликав сильні вітри та дощі на півдні країни. Тоді внаслідок негоди загинула одна людина та ще 108 отримали травми.

Крім того, раніше у Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь торкнулося понад 1,45 млн осіб, шість з яких загинули.