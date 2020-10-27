ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Філіппіни обрушився тайфун "Молаве", є загиблі

Вівторок 27 жовтня 2020 11:50
На Філіппіни обрушився тайфун "Молаве", є загиблі
Фото: наслідки негоди (twitter.com.cnnphilippines)
Автор: Андрій Козловський

На Філіппіни обрушився потужний тайфун "Молаве", в результаті чого загинули щонайменше дев’ятеро осіб. Влада не виключає збільшення кількості загиблих унаслідок стихійного лиха.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Як повідомляється, рятувальники наразі розшукують 12 рибалок, після їхнього зникнення на морі. Також відомо, що понад 70 тисяч людей знаходяться у більш як 800 центрах притулку. Всього від негоди потерпають понад 900 тисяч людей.

Очікується, що днями "Молаве" продовжить свій рух до В’єтнаму.

Зазначається, що кожного року Філіппіни зіштовхуються у середньому з 20 штормами й тайфунами. Найсмертельніший тайфун був зафіксований у країні у 2013 році, тоді унаслідок "Хайяна" загинуло понад 7 300 людей.

Нагадаємо, у вересні на Японію завалився потужний тайфун "Хайшен", який викликав сильні вітри та дощі на півдні країни. Тоді внаслідок негоди загинула одна людина та ще 108 отримали травми.

Крім того, раніше у Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь торкнулося понад 1,45 млн осіб, шість з яких загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події тайфун

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся