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На США насувається ураган "Сета"

Штат Луїзіана, Вівторок 27 жовтня 2020 09:45
На США насувається ураган "Сета"
Фото: ураган (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

У понеділок, 26 жовтня, у штаті Луїзіана (США) влада ввела надзвичайну ситуацію у зв'язку з наближенням урагану "Сета". Наразі він рухається на північний захід зі швидкістю 5,2 м/с.

Про це губернатор штату Джон Белл Едвардс написав у своєму Twitter.

За його словами, населенню штату пора приготуватися до урагану, який за прогнозами метеорологів, обрушиться на південне узбережжя Мексиканської затоки в середу ввечері.

За інформацією Національного центру США по спостереженню за ураганами, швидкість вітру усередині урагану "Сета" становить 36,1 м/с, що відповідає першій категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Через нього сильні дощі обрушаться на півострів Юкатан, а висота хвиль на узбережжі може досягти 7 м.

Нагадаємо, 10 жовтня ураган "Дельта" наблизився до південного узбережжя США з поривами вітру до 104 км/год. Тоді без електроенергії залишилися понад 480 тисяч жителів Луїзіани.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наблизився до міста.

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