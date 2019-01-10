Філарет вручив Порошенку орден Андрія Первозванного

Фото: Філарет і Порошенко (president.gov.ua)

Вручення відбулося після подячного молебню за отримання томоса

Патріарх Філарет вручив президентові України Петру Порошенку орден Андрія Первозванного за активну участь у процесі отримання томоса про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Вказано, що вручення відбулося після подячного молебню у Свято-Покровському кафедральному соборі Рівного з нагоди отримання томоса про автокефалію та утворення ПЦУ.

Молебень у Свято-Покровському кафедральному соборі м.Рівне Радий разом з рівненською громадою спільно помолитися у Свято-Покровському кафедральному соборі та привітати вірян з отриманням Томосу для ПЦУ. Саме звідси розпочав свою церковну місію Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Знаю, що Рівненщину і першого Предстоятеля Православної Церкви України пов’язують і будуть пов’язувати особливі зв’язки. Символічно, що після Києва, Томос прибув до Рівного, де віряни зможуть вживу побачити нашу реліквію. Адже Томос – чергове свідчення того, що Україна набула волі. Дякую за вашу рішучість, за віру в Бога і віру в Україну! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 10 січня 2019 р.

"Сьогодні, користуючись урочистою нагодою, я хочу вручити президентові орден святого апостола Андрія Первозванного, яким ми нагородили його 15 грудня, коли був Об'єднавчий собор у святій Софії", - зазначив Філарет.

Патріарх додав, що тоді було ухвалено рішення нагородити президента, спікера Верховної ради Андрія Парубія і "ще деяких активних діячів, які брали активну участь в отриманні томоса про автокефалію".

Нагадаємо, Порошенко і патріарх Філарет сьогодні, 10 січня, взяли участь у подячному молебні в одному з храмів Рівного. Молебень відбувся з нагоди отримання томосу про автокефалію ПЦУ.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави присвоїв патріархові Філарету звання "Герой України". Глава держави, зокрема, відзначив внесок патріарха в боротьбу за українську помісну церкву.

Додамо також, Вселенський патріарх Варфоломій нагородив голову Верховної ради України Андрія Парубія орденом.