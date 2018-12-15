Філарет став почесним патріархом Православної церкви України

Фото: Філарет (РБК-Україна)

Філарет буде служити у Володимирському соборі

Філарет (Денисенко), предстоятель УПЦ КП, став почесним патріархом Православної церкви в Україні. Про це кореспонденту РБК-Україна повідомив архієпископ Євстратій (Зоря).

"Патріарх Філарет продовжить служіння українській церкві в кафедральному Володимирському соборі", - сказав він.

Також він зазначив, що нова об'єднана церква називається "Православна церква України".

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, виступаючи на Софійській площі, предстоятель Української православної церкви (УПЦ КП) Філарет залишиться духовним лідером української церкви після сьогоднішнього обрання предстоятеля української церкви.

Раніше повідомлялося, що Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія (Думенка) предстоятелем автокефальної церкви.

Єпіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Обраний предстоятель має отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.