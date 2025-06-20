Украина знает о пленных больше Красного Креста: в ГУР объяснили почему
Украина сейчас знает о своих гражданах, находящихся в российском плену, значительно больше, чем Красный Крест. Хотя в теории более подробной информацией о пленных должна была бы обладать именно это международное учреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Юсов рассказал, что Украина использует более совершенные методы получения информации о пленных. Выяснение деталей ведется через источники и направления, которые позволяют получать больше данных и оперативно их обновлять.
По словам Юсова, отдельного внимания заслуживают семьи военнопленных. Они по собственной инициативе и фактически самостоятельно занимаются OSINT-разведкой и аналитикой - через открытые источники.
"Поэтому все, кто установлены как живые и в плену - подаются. Когда речь идет о таком большом обмене - это конкретные категории тяжелобольных и тяжелораненых, делается все, чтобы они вернулись домой. Далее начинаются нюансы - еще никогда работа переговорной группы не была простой, но интересы пленных и национальные интересы будут защищены", - заверил представитель ГУР МО.
Обмены пленными между Украиной и Россией
Украина и Россия 2 июня во время переговоров в Стамбуле договорились обменять "всех на всех" раненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет. С того момента прошло уже шесть обменов - 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.
В частности 19 июня Украина вернула из плена группу раненых и тяжелобольных защитников. А еще одна группа украинских воинов оказалась дома 20 июня - когда Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными.
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