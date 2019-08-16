ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фігуранти справи 2 травня зможуть вийти під заставу

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 14:32
Фігуранти справи 2 травня зможуть вийти під заставу
Фото: Сергій Долженков і Євген Мефедов в суді (dumskaya.net)

Суд призначив заставу в 153 тисячі гривень

Центральний районний суд Миколаєва призначив заставу проросійським активістам, учасникам трагедії в Одесі 2 травня 2014 року. Про це повідомляє Думская.

Згідно з рішенням суду Сергій Долженков і Євген Мефедов можуть вийти на свободу зі слідчого ізолятора при внесенні застави 153 тис. 680 грн.

Долженкова і Мефедова звинувачують у посяганні на цілісність і недоторканність України. Вони перебували в СІЗО без можливості звільнення під заставу.

Як пояснила суддя Катерина Лагода, зміна запобіжного заходу пов'язана з рішенням Конституційного суду України. Відповідно до нього статті Кримінального кодексу, що забороняли підозрюваним в антидержавних злочинах і терористичної діяльності виходити на свободу під заставу, визнані неконституційними.

Нагадаємо, трагедія сталася в Одесі 2 травня 2014 року у міському Будинку профспілок. Тоді між проукраїнськими і проросійськими активістами відбулися сутички із застосуванням зброї. Під час сутички загинуло 48 людей, ще 88 осіб було госпіталізовано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що справа 2 травня в Одесі буде розглядатися судом присяжних.

Підозрюваного у вбивстві Даші Лук'яненко направили на психіатричну експертизу Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби
Новини України ОдесаСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся