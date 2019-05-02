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В Одесі проходять акції в пам'ять зіткнень 2014 року

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 14:20
В Одесі проходять акції в пам'ять зіткнень 2014 року
Фото: акції в Одесі (РБК-Україна)

Акції проходять на Куликовому полі і розі вулиць Дерибасівська і Преображенська

В Одесі проходять поминальні акції в пам'ять про загиблих в ході зіткнень п'ять років тому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

На розі вулиць Преображенська і Дерибасівська вранці згадали перших загиблих активістів Евромайдана.

Капелани різних конфесій провели поминальну службу.

"Ми повинні подякувати їм за мир у нашому місті. Їм випала честь бути тими, хто не дарма прожив життя. Тому що загинути за ближнього свого – це найвища благодать. Але ми повинні продовжувати боротися", – сказав один з них.

В акції взяли участь близько сотні людей, переважно представників націоналістичних організацій.

У той же час на Куликовому полі з самого ранку поминають загиблих в результаті пожежі в Будинку профспілок прихильників Антимайдана.

Підходи до площі огороджені металевими сітками, потрапити на периметр можна тільки через декілька кордонів силовиків і перевірку металодетектором.

Одночасно перед Будинком профспілок знаходиться до сотні людей, вони змінюють один одного. Силовики стежать, щоб на майдані не збиралося багато людей.
Присутні звинувачують у трагедії нинішню українську владу. Деякі з них закликають до помсти.

Конфліктні ситуації вирішують наряди поліції комунікації. В районі Куликова поля зосереджено кілька сотень поліцейських особливого призначення і бійців Нацгвардії.

 

Фото: акції на Куликовому полі (РБК-Україна)

 

Фото: акції на розі вулиць Преображенська і Дерибасівська (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у МВС розповіли про ситуацію в Одесі у річницю трагічних подій. Міністерство внутрішніх сил задіяв 2,5 тис. правоохоронців.

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