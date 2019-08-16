Фигуранты дела 2 мая смогут выйти под залог 

Фото: Сергей Долженков и Евгений Мефедов в суде (dumskaya.net)

Суд назначил залог в 153 тысячи гривен

Центральный районный суд Николаева назначил залог пророссийским активистам, участникам трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает Думская.

Согласно решению суда, Сергей Долженков и Евгений Мефедов могут выйти на свободу из следственного изолятора при внесении залога в 153 тыс. 680 грн.

Долженкова и Мефедова обвиняют в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины. Они находились в СИЗО без возможности освобождения под залог.

Как объяснила судья Екатерина Лагода, изменение меры пресечения связаны с решением Конституционного суда Украины. Согласно нему статьи Уголовного кодекса, запрещавшие подозреваемым в антигосударственных преступлениях и террористической деятельности выходить на свободу под залог, признаны неконституционными.

Напомним, трагедия произошла в Одессе 2 мая 2014 года в городском Доме профсоюзов. Тогда между проукраинскими и пророссийскими активистами произошли столкновения с применением оружия. Во время столкновения погибли 48 человек, еще 88 человек были госпитализированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что дело 2 мая в Одессе будет рассматриваться судом присяжных.